Міноборони: Росія два місяці ігнорує українські пропозиції щодо співпраці

Про це заявив міністр оборони України Павло Лебедєв, який знаходиться на виставці озброєнь в Бразилії, повідомляють РИА Новости.

"Зокрема, ми запропонували Росії провести ревізію угод по Чорноморському флоту. По полігонам, по причалам і соціальних аспектах", - сказав Лебедєв.

"Ми готові вирішувати всі питання. Але таке враження, що Росії це не потрібно", - додав він. За словами Лебедєва, питання про терміни перебування ЧФ у Севастополі в цих пропозиціях не піднімалося.

Що стосується угоди між РФ і Україною щодо літака Ан-70, "то воно не виконується з російської сторони", сказав Лебедєв. Він додав, що "час нас розсудить".

Київ і Москва реалізують спільний проект з серійного виробництва військово-транспортного літака Ан-70. Завершення робіт за проектом очікується в травні 2013 року. Вартість одного Ан-70 оцінюється в 67 мільйонів доларів, машина повинна замінити застарілий Ан-12.

Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. За своїми характеристиками він покликаний забезпечувати доставку практично всієї номенклатури армійського озброєння і військової техніки загальною вагою 35-47 тонн на відстань до 5,1 тисячі кілометрів, з крейсерською швидкістю 700-750 кілометрів на годину. Літак може використовувати і бетонні злітно-посадочні смуги, і грунтові майданчики завдовжки 600-700 метрів. Бортові прилади дозволяють використовувати Ан-70 автономно на необладнаних аеродромах, без використання будь-яких спеціальних наземних засобів.