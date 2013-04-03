Міністр хоче посилити ідеологію в армії - щоб солдати не кидали рушниці в бою

Міністр оборони Павло Лебедєв вважає, що необхідно посилювати ідеологічне виховання в армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми надаємо особливого значення ідеологічному питанню, вважаємо, що воно важливе і головне. Нам не тільки потрібно пам'ятати про козаків, які то відстоювали Україну, то її віддавали. Ми повинні пам'ятати про всю історію, яку має Україна, включаючи насамперед Велику Вітчизняну війну», - сказав П.Лебедєв.

Він вважає, що в Україні зберігається пам'ять тільки про козаків, а героїв, які врятували Україну від фашизму, забуто.

«Тому Міністерство оборони в питанні ідеологічного виховання вважає, що якщо немає ідеології (то військовослужбовці - УНІАН) це не професіонали, це насамперед найманці, які завжди можуть кинути рушницю на полі бою, на жаль. Це пов'язано з формуванням нашого суспільства, нашої людини», - сказав П.Лебедєв.

Він відзначив, що з 1 квітня введено новий виховний вид програми у Збройних силах. За словами П.Лебедєва, Міноборони також має намір змінити якісний рівень ЗМІ, які належать відомству.