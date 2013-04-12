Тюремники: Тимошенко з ходунками вийшла в коридор, побачила соратників і пішла

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтСУ, щойно другий раз поспіль до засудженої зайшли представники пенітенціарної служби та запитали про готовність провести побачення з народними депутатими, про яке вона просила письмовою заявою на ім’я керівництва колонії. Ю.Тимошенко з ходунками вийшла в коридор, дійшла до кімнати побачень, через вхідні двері побачила народних депутатів, які на неї чекають, після цього швидко повернулася до свої палати та заявила, що відмовляється прослідувати до кімнати побачень.

Співробітники пенітенціарної служби знову зайшли до засудженої і знову запропонували своє сприяння в організації зустрічі, зокрема, запропонували встановити ліжко у кімнаті для побачень, а також поцікавилися, яка допомога їй потрібна.

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У відповідь Ю.Тимошенко обізвала співробітників установи провокаторами та сказала, що з кімнати свого перебування не вийде, йдеться у повідомленні.

Інформацію про відмову засудженої від побачення повідомили депутатам, які прибули.

ДПтС наголосили, що не чинить жодних перешкод у тому, щоб побачення відбулося згідно з вимогами закону. Крім того, у пенітенціарній службі зауважили, що Ю.Тимошенко свідомо провокує таку конфліктну ситуацію через власні політичні мотиви.