Турчинов: зустріч з Тимошенко зривають - нас просто тут мордують

Про це опозиціонери повідомили журналістам, яких із допомогою народних депутатів вдалося провести на 9-й поверх лікарні, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк не виключив, що це «санкціонована провокація». За його словами, адміністрація планує дотягнути з дозволом на зустріч із Ю.Тимошенко до початку акції «Вставай, Україно!», запланованої на 15.00. «А це кілька тисяч людей. І вони тоді скажуть – ми вас готові пустити», - зазначив він.

Голова політради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов наголосив, що мета цієї провокації - зірвати зустріч із Ю.Тимошенко: «Нас просто тут мордують, не пускаючи в приміщення без пояснення, чому вони зривають зустріч, яка повинна відбутися відповідно до закону та Конституції».

«Вони розповідають будь-які нісенітниці - не можуть пояснити, чому нас не пускають», - додав він.

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О.Турчинов зазначив, що минулого місяця зустріч із Ю.Тимошенко також було зірвано: «Це один із механізмів психологічного тиску щодо Юлії Володимирівни».

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко підкреслив, що згідно з чинним законодавством, засуджені повідомляють адміністрацію, з ким вони хочуть зустрітися. «Є обмеження, що це не більше трьох чоловік. Але ніхто не може вибирати, пустити когось чи не пустити. Юлія Володимирівна таке звернення написала, мало того – вона повідомила керівництво пенітенціарної служби», - додав Ю.Луценко.