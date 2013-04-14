Томенко вважає, що опозиції слід розтлумачити українцям загрози референдуму

Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Микола Томенко вважає, що опозиції слід проводити роз’яснювальну роботу щодо головного завдання планованого владою референдуму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політика.

За його словами, підтримка референдуму означатиме, що суспільство дало згоду на правління чинного Президента Віктор Януковича як мінімум до 2020 року. «Голосування громадян за очевидні питання референдуму дають, між іншим, і підтримку головного запитання - мажоритарний, двопалатний парламент. А цей начебто «парламент» знайде будь-який механізм для перемоги Януковича в 2015 році: вибори президента в Раді, вибори в один тур тощо», - сказав М.Томенко.

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Він наголосив, що опозиції, реагуючи на владні ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, необхідно вибудувати просту і зрозумілу лінію роз’яснення суспільству справжнього головного завдання цього референдуму.