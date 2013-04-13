Томенко: у розкол опозиції інвестуються великі кошти

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, коментуючи можливість створення нової фракції, вихід із «Батьківщини» деяких її представників тощо, він сказав: «Якщо на першому етапі я розглядав такі закиди як політичну футурологію, то сьогодні цілком зрозуміло, що це – спланована кампанія влади, в яку інвестуються кошти».

За словами М.Томенка, все почалося з Інтернету, а зараз на правах реклами вже і друковані засоби масової інформації розміщують інформацію про чергові конфлікти в середовищі опозиції.

«Сьогодні як ніколи ми зобов’язані зберігати єдність у діях «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи», а також єдність всередині фракції. Водночас, це не означає, що ми повинні забути про політичну відповідальність», - зауважив М.Томенко.

До теми політичних «тушок», на його думку, фракція зобов’язана повернутись і як мінімум послухати тих людей, які рекомендували «перебіжчиків» до партійного списку. «В майбутньому ці політики як мінімум мають вибачилися перед нами як колегами по фракції та перед нашими виборцями», - вважає народний депутат.

За словами М.Томенка, із шести депутатів, що вийшли із фракції «Батьківщина», немає жодного, кого би рекомендувала, власне, партія «Батьківщина». «Отож, політична відповідальність у фракції повинна бути, але розколу у нас точно не буде», - запевнив він.