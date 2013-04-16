Єфремов визнав, що більшості не вистачає голосів, і пояснив, чому

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на питання журналістів, чому більшості не вистачає голосів для ухвалення рішень у сесійному залі, але, водночас, були голоси на виїзному засіданні, яке проводилося без журналістів і камер, О.Єфремов сказав: «Сьогодні підходять до мене депутати і говорять: «Давайте ми перейдемо до голосування один день на тиждень, а розгляд законопроектів проводити весь тиждень».

О.Єфремов підкреслив, що сьогодні «спрацьовує суто людський чинник - хтось у відрядженні, хворіє тощо».

Водночас О.Єфремов сказав, що «коли нам потрібно зібрати колег упродовж одного дня, ми це завжди зробимо - і ми зберемо 208 чоловік для того, щоб вони проголосували за якісь рішення».

«У системі це зробити у Верховній Раді неможливо, тому що всі люди або хворіють, або у них є відрядження, або щось трапляється у сім'ї, або інші якісь причини, які впливають, - він відвернувся і вийшов кудись у коридор, а в цей час йде голосування», - заявив О.Єфремов.

Він підкреслив, що якщо «ми не просто займаємося популізмом і намагаємося знайти якісь гачки і підколоти тут один одного, а хочемо дійсно вирішити це питання, то ми повинні розглянути, як голосування проходить у цивілізованих країнах, і обрати найбільш прийнятний варіант для роботи Верховної Ради».

Тоді, за його словами, депутатська робота не перетворюватиметься «на профанацію».