Яценюк про виїзне засідання парламенту: Це було перший і останній раз

Якщо парламент не підтримає постанову про проведення виборів у Києві, опозиція внесе її на розгляд Верховної Ради знову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу у парламенті сказав лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що перенесення київських виборів - це спроба перенесення виборів Президента та парламенту України.

Він закликав депутатів голосувати за закони, спрямовані на євроінтеграцію, боротьбу з корупцією, за декриміналізацію статей Кримінального кодексу, за якими ув’язнено екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

Крім того, А.Яценюк наголосив, що виїзне засідання ВР 4 квітня - “це було перший і останній раз”.

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“З цього приводу ми звернулись до Генеральної прокуратури з однією метою, щоб не цей, а новий генеральний прокурор України притягнув до відповідальності всіх осіб, які незаконно скликали сесію і підміняли волю народу України”, - сказав він.

Також А.Яценюк нагадав, що у п’ятницю планується розгляд питання про недовіру уряду.