Банкову «перейменували» (фото)

Міліція не пустила трьох активісток організації «Коаліція учасників Помаранчевої революції» (КУПРу) до будівлі Адміністрації Президента, де вони хотіли провести акцію з вимогою прийняти главу держави Віктора Януковича до лав Національної спілки письменників України.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції прийшли до будівлі Адміністрації Президента з двома табличками.

Одну з табличок з написом “Вулиця какадеміка Януковича” вони закріпили на будівлі на вулиці Банковій неподалік від Адміністрації Президента.

Іншу табличку з написом “Дотримуйтесь тиші. Тут працює найвидатніший письменник всіх часів і народів Янукович В.” активістки хотіли прикріпити на будівлю АП, але співробітники міліції не пропустили активісток, мотивуючи це порушенням законодавства.

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Представниці КУПРу намагалися перелізти через паркан, однак міліціонери перешкодили їм.

Активістки вимагали зустрічі з представниками Адміністрації Президента, щоб передати їм свою вимогу щодо включення В.Януковича до Національної спілки письменників України.

У відповідь співробітник АП сказав, що може прийняти вимогу лише у письмовому вигляді.

Після цього активістки КУПРу прикріпили табличку до воріт неподалік Адміністрації Президента.

Учасниці акції зазначили, що звертатимуться до спілки письменників з вимогою прийняти до лав організації В.Януковича, «як видатного письменника». Вони наголосили, що хотіли прочитати книги В.Януковича, але ні в бібліотеках, ні в книжкових магазинах не знайшли їх.