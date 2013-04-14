Журналісти намагаються знайти книги Януковича в магазинах і бібліотеках
Типографія, що заплатила Януковичу 32 млн гривень гонорару, не займається книговиданням.
Донецька друкарня "Новый мир", яка за два роки виплатила авторську винагороду президенту України Віктору Януковичу на загальну суму майже в 32 млн гривень, насправді не випускає книги, - з'ясувало видання Дзеркало тижня.
Як повідомляє ZN.UA, в переліку послуг, розміщеному на сайті друкарні, вказані рекламна друк, видання газет і журналів, картонна упаковка, флексоупаковка і виробництво плівки. Книговидання там не згадується.
Варто відзначити, що далеко не кожна друкарня здатна видавати книги: для цього потрібно специфічне обладнання. Не кажучи про те, що друкарня (на відміну від видавництва) зазвичай не купує майнові права на інтелектуальні твори і не розпоряджається ними - вона просто видає замовлену продукцію.
На жаль, зв'язатися з компетентними співробітниками друкарні не вдалося. Спілкування з пресою з приводу президентських книг було доручено заступнику директора Едуарду Вакуленку, але його телефон весь час опинявся відключеним, зазначає видання.
Поки жодної з книг президента, виданих цієї друкарнею, не вдалося виявити ні в реєстрах бібліотек, ні на прилавках книжкових магазинів.
Згідно з декларацією президента України про доходи, в 2011 році він отримав "авторську винагороду" в розмірі 16,4 млн грн, а в 2012-му - 15,55 млн.
Згідно з поясненнями прес-служби глави держави, це кошти від передачі ним майнових прав на свої твори, зокрема, на створені ним у 2005-2010 рр.. книги, а також ще ненаписані, донецькому підприємству - ТОВ Друкарня "Новый мир".