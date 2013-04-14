Журналісти намагаються знайти книги Януковича в магазинах і бібліотеках

Донецька друкарня "Новый мир", яка за два роки виплатила авторську винагороду президенту України Віктору Януковичу на загальну суму майже в 32 млн гривень, насправді не випускає книги, - з'ясувало видання Дзеркало тижня.

Як повідомляє ZN.UA, в переліку послуг, розміщеному на сайті друкарні, вказані рекламна друк, видання газет і журналів, картонна упаковка, флексоупаковка і виробництво плівки. Книговидання там не згадується.

Варто відзначити, що далеко не кожна друкарня здатна видавати книги: для цього потрібно специфічне обладнання. Не кажучи про те, що друкарня (на відміну від видавництва) зазвичай не купує майнові права на інтелектуальні твори і не розпоряджається ними - вона просто видає замовлену продукцію.

На жаль, зв'язатися з компетентними співробітниками друкарні не вдалося. Спілкування з пресою з приводу президентських книг було доручено заступнику директора Едуарду Вакуленку, але його телефон весь час опинявся відключеним, зазначає видання.

Поки жодної з книг президента, виданих цієї друкарнею, не вдалося виявити ні в реєстрах бібліотек, ні на прилавках книжкових магазинів.

Згідно з декларацією президента України про доходи, в 2011 році він отримав "авторську винагороду" в розмірі 16,4 млн грн, а в 2012-му - 15,55 млн.

Згідно з поясненнями прес-служби глави держави, це кошти від передачі ним майнових прав на свої твори, зокрема, на створені ним у 2005-2010 рр.. книги, а також ще ненаписані, донецькому підприємству - ТОВ Друкарня "Новый мир".