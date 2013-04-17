Власенко просить оприлюднити позавчорашнє відео з Тимошенко

Екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко не випускали з палати ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові 15 квітня, коли вона вимагала від Державної пенітенціарної служби забезпечити її доставку на засідання Печерського райсуду Києва, де проходив допит свідка Віталія Гайдука у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив журналістам захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

“Юлію Володимирівну позавчора не допустили до вивозу і до доставки в місто Київ на судове засідання, яке відбувалось з допиту свідка Гайдука”, - сказав С.Власенко.

На уточнююче запитання журналістів, яким чином це відбувалось, С.Власенко сказав: “Це проявлялося в тому, що вона вимагала, щоб її доставили, а її просто не випускали з палати”.

Захисник наголосив, що Ю.Тимошенко просила передати, що перед засіданням суду, на якому допитували В.Гайдука, пенітенціарна служба “навіть не робила спроби зробити вигляд, що вони збираються її вивозити”.

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С.Власенко підкреслив, що того дня працівники пенітенціарної служби знімали розмову з Ю.Тимошенко на відеокамеру. За словами захисника, Ю.Тимошенко чітко заявляла про бажання бути особисто присутньою на допиті В.Гайдука.

С.Власенко закликав ДПтС оприлюднити цей відеозапис.

“Дуже би хотілося, щоб пенітенціарна служба продемонструвала вчорашнє відео, яке вони знімали, на якому Юлія Володимирівна уже абсолютно чітко вимагає доставити її в судове засідання, так як вона робила до цього. Але я би попросив пенітенціарну службу давати не нарізані шматочки, а показати повне відео, як це відбувалося”, - сказав С.Власенко.

Захисник підкреслив, що сьогодні Ю.Тимошенко подасть до адміністрації Качанівської виправної колонії заяву із вимогою доставити її до Печерського райсуду Києва, де 19 квітня відбудеться допит чергового свідка Петра Кириченка.

“Юлія Володимирівна подасть до адміністрації Качанівської колонії вимогу щодо її доставки в судове засідання, яке відбудеться в п’ятницю, 19 числа по допиту, так званого свідка Петра Кириченка”, - наголосив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та В.Гайдука.

Допити свідків відбувалися за відсутності Ю.Тимошенко.