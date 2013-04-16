Гайдук - про стосунки Тимошенко і Момота: цеглою одне в одного не кидали

Свідок Віталій Гайдук заявляє що компанія “Індустріальний союз Донбасу” не могла відмовитись від “газових послуг” корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Печерського райсуду Києва, даючи покази як свідок у справі про вбивство в 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

“Не знаю, чи влаштовувало це Євгена Олександровича (мається на увазі Є.Щербань - УНІАН), але як заступник губернатора скажу, що коли ми отримали такий територіальний розподіл, то губернатор був проти, і Євген Олександрович теж його не вітав, - сказав В.Гайдук. (УНІАН: В.Гайдук в 1994-1997 роках обіймав керівні посади в Донецькій облраді та в Донецькій обласній державній адміністрації, а пізніше став одним із співвласників корпорації "Індустріальний союз Донбасу»).

Він також підтвердив наявність конфлікту між тодішнім губернатором Володимиром Щербанем і екс-прем’єром Павлом Лазаренком. Крім того, В.Гайдук зазначив, що були розмови на підвищених тонах між Юлією Тимошенко і бізнесменом Олександром Момотом.

“Вони «не любезничали», але й цеглою одне в одного не кидали”, - зазначив В.Гайдук, зауваживши, що суті розмови він не знає.

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Водночас В.Гайдук не зміг сказати, що фінансові відносини між ІСД та ЄЕСУ не змінилися після вбивства Є.Щербаня. За словами В.Гайдука, відносини між обома компаніями були врегульовані низкою угод. Також свідок зазначив, що всі переговори з Ю.Тимошенко проводив О.Момот.

Разом з тим В.Гайдук зазначив, що він не володіє будь-якою інформацію про начебто наявність грошей, які були перераховані з боку Ю.Тимошенко Олександру Мільченку.