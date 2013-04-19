Поштову скриньку прес-секретаря Тимошенко атакують прислів'ями - 50 за хвилину

На робочу електронну скриньку прес-секретаря лідера опозиції Юлії Тимошенко Марини Сороки здійснюється цілеспрямована спам-атака.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«Щохвилини на її адресу надходить більше 50 повідомлень з різних невідомих скриньок, у яких містяться прислів’я», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в «Батьківщині», атака розпочалася буквально за кілька годин до початку судового засідання у «справі Щербаня», на якому планують допитати свідка Генпрокуратури Петра Кириченка.

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Як нагадали також у прес-службі, впродовж останніх тижнів було «зламано» електронні скриньки Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Сергія Власенка, Івана Кириленка, Андрія Кожем’якіна.

Раніше хакерських атак також зазнали скриньки Євгенії Тимошенко і Григорія Немирі.