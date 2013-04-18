«Батьківщина»: Хакери зламали поштову скриньку Кожем’якіна

З електронної пошти керівника парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народного депутата фракції «Батьківщина» Андрія Кожем’якіна здійснено несанкціоновану розсилку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

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Фальшивий лист нібито стосується звернення до Генеральної прокуратури щодо намірів вивезти Юлію Тимошенко з лікарні.

«Прес-служба наголошує, що це фальшивий лист, який продовжує серію хакерських атак на електронні скриньки керівництва «Батьківщини». Традиційно звертаємося до тих, хто отримав такого листа, з проханням не відкривати вкладений архівований файл», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, упродовж останніх тижнів було «зламано» електронні скриньки Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Сергія Власенка, Івана Кириленка.

Раніше хакерських атак зазнали скриньки Євгенії Тимошенко і Григорія Немирі.

Як правило, фальшиві розсилки здійснюються зі скриньок, розташованих на поштовому сервері rada.gov.ua.