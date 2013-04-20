Віце-президент ЄНП: Європа втомилася від України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.Саріуш-Вольські сказав у своєму виступі на Київському безпековому форумі “Безпека у небезпечному світі”, організованому Фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”.

“Хоча пан Луценко був звільнений і це дуже віталось з європейського боку, це тільки перший крок і наступним кроком має бути звільнення Юлії Тимошенко”, - сказав він.

Він запевнив, що ЄС не задовольниться звільненням одного чи двох ув’язнених і Україна має надати гарантії, що політичне переслідування ніколи не повториться в майбутньому.

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Я.Саріуш-Вольські зазначив, що в Євросоюзі є певна втома від України. “Є певний синдром втоми від України в Європейському Союзі, якщо сказати жорсткіше - ЄС набридло постійно чути декларації, які потім не реалізовуються Україною”, - сказав він.

Я.Саріуш-Вольські бачить два сценарії подальшого розвитку ситуації: негативний і позитивний. За його словами, ЄС вже висловив свої очікування під час саміту Україна-ЄС щодо припинення вибіркового правосуддя, звільнення Ю.Тимошенко, реформування виборчої системи, забезпечення незалежної судової влади. “Тепер за Україною - практична реалізація цих зобов’язань. ЄС слідкує за цим і без практичних результатів не буде підписання угоди про асоціацію під час Вільнюського саміту, і Україна буде позаду таких країн, як Молдова, Грузія і Вірменія, хоча раніше була лідером”, - сказав Я.Саріуш-Вольські.

Він також зазначив, що позитивний сценарій розвитку ситуації передбачає звільнення Ю.Тимошенко і надання їй дозволу пройти лікування за кордоном, підписання угоди про асоціацію за такої умови буде можливою”, - додав він.

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Я.Саріуш-Вольські зазначив, що зараз настав “пороговий момент”, коли Україна має нагоду зробити те, що обіцяла. “Чи це останній шанс для України в передбачуваному майбутньому? Так, Україна зараз має сказати так чи ні”.

Я.Саріуш-Вольські також вважає, що частково сьогоднішня правляча еліта України недостатньо розуміє умови висунуті Європейським Союзом. Він нагадав, що є певне обмеження в часі для виконання Україною критеріїв ЄС, оскільки на початку травня вже будуть готові основні мандати для Вільнюського саміту.