У ЄС заявляють, що звільнення Луценка не змінює «всю гру»

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це у вівторок заявив представник Європейської служби зовнішніх дій Райнхольд Брендер на засіданні круглого столу на тему “Європейська політика сусідства – Східний вимір: Прогрес з реформами”.

“Що стосується саміту “Східного партнерства”, багато залежатиме від того, що зроблять наші партнери”, - сказав він.

Р.Брендер звернув увагу на висновки по Україні, ухвалені Радою закордонних справ ЄС у грудні минулого року, в яких наголошується потреба у рішучих діях та відчутному прогресі України в реформуванні виборчого законодавства, вирішенні питань вибіркового правосуддя та продовженні реформ, розпочатих раніше у рамках Порядку денного асоціації.

“Ми поки ще не побачили широкого рішучого руху в цьому напрямку від України”, - сказав Р.Брендер.

“Звичайно, помилування Ю.Луценка – позитивний крок, але ми маємо побачити, що буде зроблено далі”, - додав він.

Представник Європейської служби зовнішніх дій підкреслив, що звільнення Ю.Луценка не змінює “всю гру”, а Україна ще має продемонструвати прогрес в інших сферах. “Є довгий перелік тем, які мають бути охоплені”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.