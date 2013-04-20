Порошенко: Януковичу запропонують статус спостерігача

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат України, екс-міністр закордонних справ (2009-2010), екс-міністр економічного розвитку та торгівлі (2012 р.) Петро Порошенко під час шостого міжнародного Київського безпекового форуму “Безпека у небезпечному світі”.

“Якою буде наступна пропозиція Росії, я знаю точно. Оскільки в кінці травня вони будуть мати саміт за участю усіх країн Митного союзу, куди буде запрошено Президента України Януковича. Що я можу очікувати - вони запропонують українському Президенту, я думаю, статус спостерігача у Митному союзі”, - сказав П.Порошенко.

За його словами, пропозиція Росії стати спостерігачем у Митному союзі буде підкріплена обіцянкою зменшити ціну на природний газ для України.

Разом з тим П.Порошенко зазначив, що, на його думку, Україна відмовиться від такої пропозиції через те, що у листопаді поточного року Україна планує підписати Угоду про асоціацію із Європейським Союзом.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача.

5 квітня Президент В.Янукович заявив, що Україна сподівається отримати статус спостерігача в цьому об’єднанні.

«Остання пропозиція, яку я озвучив під час зустрічі з Президентом Росії, - про те, щоб ми все ж таки знайшли формат наших відносин, а ми на даному етапі бачимо його як формат спостерігача», - підкреслив В.Янукович.