Азаров розказав дітворі, яким активним піонером він був

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, у столичному Парку Вічної Слави він посадив дерево і поспілкувався з юними волонтерами, які прибирали парк.

Діти запитали главу уряду, як він працював на суботниках за радянських часів. "Я був активним піонером, як і всі ми того часу. Що ми тільки не робили... І вулиці прибирали, і парки, і сквери, допомагали пенсіонерам, ветеранам", - сказав М.Азаров.

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Прем'єр-міністр також розповів дітям про оборону Києва у роки Великої Вітчизняної війни та плани Уряду і столичної влади створити у Парку Вічної Слави алею героїв, яка починатиметься від пам'ятника тричі Герою Радянського Союзу, маршалу авіації Іванові Кожедубу. До 9 травня будуть встановлені перші два бюсти: двічі Героям Радянського Союзу Георгію Береговому та Ахмет-Хану Султану.

Крім того, М.Азаров проінспектував роботи зі створення великого транспортного вузла біля станції метро "Видубичі", де, зокрема, ознайомився з перспективами розвитку розташованої тут автостанції. "Ми повинні до кінця року завершити благоустрій усієї цієї розв'язки. Найголовніше, аби вона стала зручною для людей", - підкреслив прем'єр-міністр, додавши, що остаточне введення розв'язки в експлуатацію дасть змогу громадянам, які приїжджають до столиці з передмістя, швидко і зручно зробити пересадку на громадський транспорт: метро, тролейбуси і автобуси.

Глава уряду також взяв участь у заходах з озеленення території біля автостанції, де посадив дерево.