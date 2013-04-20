Янукович посадив ялинку (фото)

Президент України Віктор Янукович у день всеукраїнської акції «За чисте довкілля» посадив дерева на території дитячого будинку «Любисток» у с. Нові Петрівці Київської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, цим закладом В.Янукович опікується тривалий час.

Президент разом із вихованцями дитячого будинку посадив ялинку. Він поспілкувався з дітьми, запитав їх про умови перебування в закладі, успіхи в навчанні, поцікавився, ким вони хочуть стати у майбутньому.

За словами В.Януковича, тим вихованцям, які планують вступати до вищих навчальних закладів, буде надаватися допомога. «Я буду допомагати з власного рахунку. Це буде від мене додаткова стипендія», - сказав глава держави, зазначивши, що всім вихованцям дитбудинку необхідно старанно навчатися та здобувати освіту.

В.Янукович подарував дітям футбольні, волейбольні та баскетбольні м'ячі, а дитбудинку - мікрохвильову піч і пилосос. Вихованці «Любистка» подякували Президенту за постійну турботу й допомогу. Глава держави пообіцяв приїжджати частіше.

У свою чергу, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк повідомив, що цього літа 500 дітей Київщини, зокрема й вихованці дитбудинку «Любисток», відпочиватимуть у Греції на острові Кріт.

*** Вишгородський районний дитячий будинок «Любисток» - заклад для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із соціально незахищених і функціонально неспроможних сімей. Заклад було відкрито 2002 року. Дитячий будинок утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

У закладі, що розрахований на 30 вихованців, перебувають діти віком від 3 до 18 років. Нині у дитячому будинку 16 дітей шкільного віку (від 8 до 18 років), заклад працює цілодобово із неперервним циклом роботи.

Роботу «Любистку» забезпечують 17 осіб, серед яких один медичний і 7 педагогічних працівників.

Із числа вихованців дитячого будинку за кордон усиновлено 21 дитину, в Україні — 11.