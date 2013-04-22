У Лавриновича досі не можуть сказати, коли вирішиться проблема з перевиборами

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції Олександр Лавринович повідомив сьогодні на прес-конференції.

“Так, Мін’юст готував такі пропозиції, й вони зараз направлені на експертну оцінку у Венеціанську комісію, ОБСЄ, експертам Європейського Союзу, а також керівникам усіх парламентських фракцій для того, щоб вони висловили свою точку зору стосовно запропонованого проекту. Це не можуть бути зміни до діючих законів (про вибори народних депутатів — УНІАН)”, - сказав О.Лавринович.

При цьому міністр не назвав термінів, коли можуть бути отримані ці висновки, проте зазначив, що вони є дуже важливим для України.

Разом із тим О.Лавринович вважає, що головним для вирішення питання про проведення повторних виборів у проблемних округах є консенсус із цього питання серед українських політичних сил.

“Будуть представлені (пропозиції - УНІАН) лише тоді, коли ми отримаємо точку зору від тих, кому направили”, - підкреслив О.Лавринович.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія прийняла постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня в п'яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори в цих округах.

Згодом народні депутати від Партії регіонів звернулися до Конституційного суду для вирішення питання щодо проведення повторних парламентських виборів у п'яти проблемних одномандатних округах. Зокрема, КС повинен вирішити, який орган ухвалюватиме рішення про дату проведення повторних виборів у цих п'яти округах – ЦВК або парламент.