Лавринович збирається працювати в уряді «довго й наполегливо»
10:30, 17 квітня 2013Політика
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Міністр юстиції України Олександр Лавринович заявляє, що має намір працювати в уряді довго й наполегливо.
Лавринович нікуди з Кабміну не збирається
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Лавринович сказав журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів, відповідаючи на питання щодо його ставлення до розгляду у Верховній Раді у п’ятницю, 19 квітня, питання довіри до уряду.
“Я маю намір працювати довго і наполегливо”, - сказав О.Лавринович.
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Водночас він відмовився коментувати питання про призначення виборів мера Києва та депутатів міськради, мотивуючи це тим, що у даний час подання відповідного змісту розглядається у Конституційному Суді.
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