Лавринович збирається працювати в уряді «довго й наполегливо»

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Лавринович сказав журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів, відповідаючи на питання щодо його ставлення до розгляду у Верховній Раді у п’ятницю, 19 квітня, питання довіри до уряду.

“Я маю намір працювати довго і наполегливо”, - сказав О.Лавринович.

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Водночас він відмовився коментувати питання про призначення виборів мера Києва та депутатів міськради, мотивуючи це тим, що у даний час подання відповідного змісту розглядається у Конституційному Суді.