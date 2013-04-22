У Кличка заявляють про фальшиві новини від імені партії

В "УДАРі" заявляють про поширення фальшивих новин від імені партії з метою зірвати процес домовленостей між опозиційним силами щодо висунення єдиного кандидата в мери Києва.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби "УДАРу».

"На адреси кількох інтернет-видань та інформагенцій надійшли повідомлення нібито від прес-служби "УДАРу", в яких ідеться про висунення єдиного і узгодженого кандидата на посаду мера Києва. Останнім часом навколо теми київських виборів багато спекуляцій і провокацій. Окрім того, що влада усіляко намагається перешкодити проведенню виборів у столиці, чимало кандидатів вже назвали себе єдиними висуванцям на мера від опозиції», - зазначають в "УДАРі".

Як підкреслили в партії, опозиційні політичні сили сьогодні знаходяться в діалозі і обговорюють принципи і критерії висунення єдиного кандидата в мери столиці та депутатів Київради.

«Коли цей процес завершиться, ми оголосимо, на яких засадах опозиція висуне єдиного кандидата в мери та узгодить кандидатів в депутати Київради», - наголосили в «УДАРі».

«Зрозуміло, - додали в партії, - що сьогодні багато кому хочеться зірвати процес домовленостей між опозиційним силами. Але робиться це настільки недолуго і нерозумно, що викликає лише недовіру і запитання щодо професійності людей, які продукують і розповсюджують таку "інформацію".

В "УДАРі" наголошують, що всі повідомлення прес-служби перш за все публікуються на офіційному сайті партії і звертаються до колег-журналістів з проханням виявляти пильність, щоб уникнути фальшивих розсилок і провокацій, та звіряти новини від партії з публікаціями на її сайті.