ЗМІ: Порошенко може стати кандидатом від опозиції на виборах мера

Про те, що в парламентській опозиції визначили кандидата, якого підтримають на виборах мера Києва, заявив у суботу один з можливих учасників боротьби за цей пост, народний депутат Петро Порошенко (позафракційний).

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"Я думаю, що цей процес (визначення єдиного кандидата в мери Києва. - Ред.) Зайшов досить далеко, і визначеність у опозиції на сьогоднішній день існує", - сказав пан Порошенко в ефірі "П'ятого каналу", уточнивши, що назвати узгодженого кандидата повинні "лідери опозиційних партій і фракцій", повідомляє Комерсант-Україна.

При цьому він дав зрозуміти, що сам може виявитися цим кандидатом. "Петро Порошенко, якщо він буде визначений об'єднаною опозицією як єдиний кандидат, гарантовано буде брати участь у виборах, гарантовано переможе, гарантовано в дуже короткий термін зробить все від нього залежне, щоб життя в Києві змінилася на краще", - додав депутат.

Джерела стверджують, що кандидатуру Петра Порошенка на сьогоднішній день підтримують дві з трьох опозиційних сил: "Батьківщина" і "Свобода". Позиція УДАРу як і раніше є невизначеною. "Петро Порошенко провів особисті зустрічі з лідерами всіх опозиційних партій, в тому числі і з Віталієм Кличком. Під час таких зустрічей Петро Порошенко знаходив підтримку. Там же було сказано, що якщо Віталій Кличко в останній момент все ж таки ухвалить рішення балотуватися в мери, Петро Порошенко не буде брати участь у виборах. Він не буде працювати на розкол опозиції ", - заявило джерело, близьке до пана Порошенка.

Висувати кандидатуру Петра Порошенка мають намір у "Батьківщині". Інших рейтингових кандидатів у партії немає, стверджують джерела. "Микола Катеринчук не буде кандидатом. По-перше, у нього конфлікт з Олександром Турчиновим (перший заступник голови партії" Батьківщина ". - Ред.), По-друге, не підходить його ідея про балотування декількох кандидатів від опозиції з подальшим зняттям всіх на користь найбільш рейтингового - це гра на руку владі. Кандидат повинен бути один і пройти цей шлях від початку і до кінця ", - відзначило джерело в" Батьківщині ".

Народні депутати Олександр Бригинець та Сергій Пашинський (обидва - "Батьківщина") підтвердили, що прізвище узгодженого кандидата поки знають тільки лідери опозиційних парламентських партій. "На засіданні фракції ("Батьківщина ". - Ред.) Арсеній Яценюк заявив, що до кінця цього тижня єдиний кандидат має бути узгоджений, - сказав Олександр Бригинець. - Думаю, рішення вже є і найближчим часом воно буде оприлюднене". У свою чергу народний депутат Володимир Бондаренко зазначив, що "збори лідерів фракцій відбудуться на цьому тижні, і на ньому будуть оголошені результати переговорів".

Представники "Свободи" не підтвердили заяву пана Порошенка про закінчення переговорів про єдиного кандидата на посаду мера столиці. "Звідки така інформація у Петра Порошенка, найкраще запитати у нього самого", - сказав народний депутат Олексій Кайда ("Свобода"). За його словами, у "Свободі" готові розглянути кандидатуру Петра Порошенка, якщо в "Батьківщині" підтвердять, що він єдиний кандидат від цієї політичної сили.

У партії УДАР заяву пана Порошенка щодо визначення єдиної кандидатури на посаду мера не підтвердили, пославшись на те, що його "неправильно витлумачили". "Петро Порошенко сказав, що опозиція погодила, що на посаду мера буде висуватися єдиний кандидат, і це дійсно правда, - заявив народний депутат Валерій Карпунцов (УДАР). - Повинна існувати якась "дорожня карта", повинні бути узгоджені сфери, в яких будуть діяти представники тієї чи іншої опозиційної фракції ".