У Кличка закликали ЗМІ бути пильними і перевіряти інформацію

В партії «УДАР» заявляють про розповсюдження сфальсифікованих коментарів від імені народного депутата Валерія Карпунцова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, та кількість сфальсифікованих повідомлень, що останнім часом виливається в інтернет-простір, повністю нівелює довіру читачів до будь-якої інформації в інтернет-виданнях.

«Сьогодні на кількох інтернет-ресурсах з’явилася повністю видумана цитата з посиланням на мене. Нібито про переслідування моїх близьких через мою політичну діяльність. Хочу підкреслити: я подібних коментарів не давав і прошу видання перевіряти інформацію перед тим, як її опубліковувати з посиланням на сумнівні інтернет-сайти», - наголосив В.Карпунцов.

В «УДАРі» зазначають, що достовірна інформація та коментарі депутатів і партійців опубліковані на офіційному сайті партії. Тому уточнити будь-яку інформацію журналісти можуть, власне, у першоджерел і авторів цитування.