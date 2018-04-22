Шенгенська зона приросла членами. Тепер і словенці вимагають довідку з банку

Рішенням Ради Європейського Союзу в грудні до Шенгенської зони приєднаються 9 держав: Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія і Естонія. І одночасно Європарламент дав згоду на набуття чинності угоди про спрощення візового режиму і реадмісії з Україною. Щоправда, нашій країні висунули вимогу – відмінити візи для мешканців Румунії і Болгарії, які вже стали членами ЄС, і лише після цього угода набуде чинності. Остання передбачає фіксовану суму візового збору в 35 євро, надання безкоштовних віз пільговим категоріям (студенти, журналісти, близькі родичі і т.п.) і тепер, у разі відмови в оформленні візи, консул повинен пояснити його причину.

Таким чином, прикордонні Угорщина, Польща і Словакія вже не будуть такими доступними. Європа стала ближчою, але потрапити туди буде складніше. Про те, на яких умовах українці зможуть перетнути кордон країн-новачків Шенгену, ми вирішили довідатися в їх посольствах.

У посольстві Словаччини до 21 грудня, як і належить, видаватимуть місцеві словацькі візи, а вже з 22-го – діятимуть звичайні шенгенські правила. В той самий час, відзначили представники посольства, українці, які одержали візу до 22 грудня, зможуть спокійно їхати до Словаччини на Різдвяні свята по місцевій візі.

Cписок документів, необхідних для отримання словенської візи, і після вступу країни до Шенгену не зміниться. Окрім стандартних паспорта, довідки з роботи і фотографій, в посольстві Словенії і раніше вимагали страховку (30 тис. євро – ліміт покриття), докази фінансового благополуччя (довідку з банку або оригінальні “тревел-чеки” і їх ксерокопії), а також ксерокопію свідоцтва про народження і про шлюб. До того ж, особа, яка відправляється до Словенії, повинна мати мінімум 85 євро на кожну добу перебування в країні. “У нас донині були документи, які повністю відповідали євростандартам. Всі умови залишаються тими самими”, – запевнили УНІАН в посольстві.

“Під час Різдвяних свят в Угорщині вже повністю діятимуть шенгенські правила. Але якщо хтось просить візу сьогодні, і проводитиме свята в Угорщині, то він одержує її за існуючими правилами – безкоштовно, на стільки днів, скільки просить, надавши необхідні документи”, – розповів УНІАН керівник консульського відділу посольства Угорської Республіки в Україні Пан Шандор Алмаші. Незважаючи на те, що з 22 грудня видаватимуть шенгенські візи, залишаться чинними спеціальні угорські візи. Наприклад, національна віза на навчання або працевлаштування.

“Які будуть конкретні зміни? Наприклад, футбольна команда “Зоря” (Луганськ) їде на матч до Угорщини. Раніше було достатньо листа футбольної команди і підтвердження угорської сторони, що дійсно такий матч буде. В майбутньому такі документи ми зможемо приймати тільки від центральних органів – від Федерації Футболу України, а підтверджувати буде Футбольна Асоціація Угорщини, а не та конкретна команда, яка приймає “Зорю” (Луганськ)”, – відзначає консул.

Посольство Польщі формально почне видачу шенгенських віз з 21 грудня, але у зв`язку з майбутніми різдвяними і новорічними святами такі візи видаватимуть з січня 2008 року, а донині діятимуть національні польські.

Посольство Литви теж почне видавати українцям шенгенські візи з 1 січня. Але якщо почати оформляти візу для поїздки до Литви на новорічні свята вже зараз, то видадуть не шенгенську, а литовську візу. За словами представниці посольства, якийсь час діятимуть і національні литовські візи, і шенгенські. У посольстві також пообіцяли, що будуть програми, які спрощуватимуть в`їзд для українців.

У представництвах Латвії, Естонії і Чехії поки що нічого не можуть сказати про нові умови видачі віз українцям. “Я вам розповім анекдот, – ділиться з УНІАН працівник Консульства Чехії. – Йде мужик по Подолу. Назустріч йому бабця несе два кавуни під пахвами. Він до неї: “Скажіть, будь ласка, як пройти на Поділ?” Вона йому віддає кавуни, картинно розводить руки в сторони і каже: “А я знаю?” Я в становищі тієї ж бабки”.

Взагалі не існує єдиного пакету документів для всіх країн, які входять до Шенгенської зони. Кожна країна складає свій список, привносячи певні доповнення. Але у будь-якому випадку процедура видачі шенгенської візи більш складна і тривала, ніж, наприклад, була при видачі національних віз Угорщини, Польщі або Чехії. “Це не просто взяв і забронював готель, надав довідку про зарплату і одержав візу, – відзначає Алмаші. – Будемо просити більше документів і більш грунтовно розглядати”.

Нові правила приведуть до збільшення кількості всякого роду “папірців” і, відповідно, збільшення терміну розгляду заяв, а також витрат. Візи платні (не враховуючи пільгових категорій), а ще витрати на переклад документів і послуги нотаріуса (багато документів потрібно буде завіряти нотаріально). Проте тепер, отримавши візу, наприклад, від Польщі, можна вільно переміщатися всією Шенгенською зоною.

Анна Ященко