Віктор Пінчук через УНІАН дав слово, що ніколи в політику не піде

“Я буваю недостатньо хорошим, але моя дружина робить мене добрішим... Чи хотів би я стати депутатом? Тобі самій не смішно з того, що ти кажеш?..”

На аукціоні Love Fashion Aid , який організувала дочка Леоніда Кучми, дружина Віктора Пінчука, голова фонду «АнтиСНІД», нам вдалося кілька хвилин поспілкуватися з самим Пінчуком.

Вікторе Михайловичу, чи задоволені Ви торгами, які організувала Ваша дружина?

Так. Я не думав, що буде зібрана така велика сума. Можна сказати, що це показник того, що суспільство здорове.

Я переконаний, що набагато важливіше те, що в аукціоні взяли участь не тільки бізнесмени, а й багато інших людей, яких я особисто знаю. Вони розуміють, що потрібно не тільки заробляти, а й віддавати.

Поступово благодійність в Україні стає чимось нормальним і природним, я б сказав, навіть модним і престижним. І це дуже добре, що люди думають про те, як можна допомогти ближньому, це ознака того, що наше суспільство більш-менш здорове і люди думають про моральні цінності, а не тільки про те, що б заробити для себе.

А для Вас особисто, що означає благодійність?

Для мене це стало дуже важливим складником моєї діяльності сьогодні, не менш важливим, ніж бізнес...

Я бачила, що Ваша дружина перед початком аукціону хвилювалася. Чи намагалися Ви її якось заспокоїти?

Так, звичайно. Коли в мене якийсь захід, то вона старається мене підтримати й заспокоїти, а коли в неї, – то я її.

Олена дуже переживала, бо це її дітище, вона казала, що дуже важливо, щоб була зібрана сума більша, ніж на минулих торгах, треба, аби люди побачили, що в цьому є прогрес.

Я щодо цього її швидко заспокоїв, бо в голові швидко рахую, але, чесно кажучи, не очікував, що вийде аж півмільйона доларів.

Здорово!

Дуже важливо, що в тих людей, які прийшли на аукціон, немає жодного сумніву, що ці кошти підуть за призначенням, адже ніхто не сумнівається в тому, що Лєна не розтранжирить ні копієчки, ні гривні, не присвоїть собі нічого. Ці всі кошти підуть на правильну справу.

За великим рахунком, цей захід не тільки для Олениного фонду, а й для самих людей, які сюди прийшли, – вони відчули себе причетними до якоїсь великої справи.

Я б сказала так, що Ваша дружина намагається робити людей добрішими…

Так! Вона навіть мене намагається робити добрішим.

А Ви хіба злий?

Ні, але я можу бути недостатньо хорошим, та вона мене робить добрішим.

Багато людей вважають Вашу меценатську діяльність таким собі піаром, який допоможе Вам через пару років знову піти у велику політику…

І ким стати – народним депутатом?

Тобі самій не смішно з того, що ти кажеш?

Про Ваше політичне майбутнє говорить багато цілком адекватних людей...

Я всім цим людям даю слово, що не піду в політику. Я вважаю, що можу більшу користь принести Україні, будучи бізнесменом і громадським діячем. Я можу більш ефективно працювати, будучи вільним від політики, просто громадським діячем.

Я переконаний, що в ніяку політику не піду, тобто ніяким діючим політиком не буду і не займатиму жодну урядову посаду. Це виключено абсолютно.

А саме після якого моменту в житті Вас перестала цікавити політика?

Як така вона мене ніколи й не цікавила. Ну, були обставини… Але я ніколи справжнім політиком не почувався.

Розмовляла Оксана Климончук