Віктор Пінчук через УНІАН дав слово, що ніколи в політику не піде
Я буваю недостатньо хорошим, але моя дружина робить мене добрішим... Чи хотів би я стати депутатом? Тобі самій не смішно з того, що ти кажеш?.. Бліц-інтерв’ю
“Я буваю недостатньо хорошим, але моя дружина робить мене добрішим... Чи хотів би я стати депутатом? Тобі самій не смішно з того, що ти кажеш?..”
На аукціоні Love Fashion Aid , який організувала дочка Леоніда Кучми, дружина Віктора Пінчука, голова фонду «АнтиСНІД», нам вдалося кілька хвилин поспілкуватися з самим Пінчуком.
Вікторе Михайловичу, чи задоволені Ви торгами, які організувала Ваша дружина?
Так. Я не думав, що буде зібрана така велика сума. Можна сказати, що це показник того, що суспільство здорове.
Я переконаний, що набагато важливіше те, що в аукціоні взяли участь не тільки бізнесмени, а й багато інших людей, яких я особисто знаю. Вони розуміють, що потрібно не тільки заробляти, а й віддавати.
Поступово благодійність в Україні стає чимось нормальним і природним, я б сказав, навіть модним і престижним. І це дуже добре, що люди думають про те, як можна допомогти ближньому, це ознака того, що наше суспільство більш-менш здорове і люди думають про моральні цінності, а не тільки про те, що б заробити для себе.
А для Вас особисто, що означає благодійність?
Для мене це стало дуже важливим складником моєї діяльності сьогодні, не менш важливим, ніж бізнес...
Я бачила, що Ваша дружина перед початком аукціону хвилювалася. Чи намагалися Ви її якось заспокоїти?
Так, звичайно. Коли в мене якийсь захід, то вона старається мене підтримати й заспокоїти, а коли в неї, – то я її.
Олена дуже переживала, бо це її дітище, вона казала, що дуже важливо, щоб була зібрана сума більша, ніж на минулих торгах, треба, аби люди побачили, що в цьому є прогрес.
Я щодо цього її швидко заспокоїв, бо в голові швидко рахую, але, чесно кажучи, не очікував, що вийде аж півмільйона доларів.
Здорово!
Дуже важливо, що в тих людей, які прийшли на аукціон, немає жодного сумніву, що ці кошти підуть за призначенням, адже ніхто не сумнівається в тому, що Лєна не розтранжирить ні копієчки, ні гривні, не присвоїть собі нічого. Ці всі кошти підуть на правильну справу.
За великим рахунком, цей захід не тільки для Олениного фонду, а й для самих людей, які сюди прийшли, – вони відчули себе причетними до якоїсь великої справи.
Я б сказала так, що Ваша дружина намагається робити людей добрішими…
Так! Вона навіть мене намагається робити добрішим.
А Ви хіба злий?
Ні, але я можу бути недостатньо хорошим, та вона мене робить добрішим.
Багато людей вважають Вашу меценатську діяльність таким собі піаром, який допоможе Вам через пару років знову піти у велику політику…
І ким стати – народним депутатом?
Тобі самій не смішно з того, що ти кажеш?
Про Ваше політичне майбутнє говорить багато цілком адекватних людей...
Я всім цим людям даю слово, що не піду в політику. Я вважаю, що можу більшу користь принести Україні, будучи бізнесменом і громадським діячем. Я можу більш ефективно працювати, будучи вільним від політики, просто громадським діячем.
Я переконаний, що в ніяку політику не піду, тобто ніяким діючим політиком не буду і не займатиму жодну урядову посаду. Це виключено абсолютно.
А саме після якого моменту в житті Вас перестала цікавити політика?
Як така вона мене ніколи й не цікавила. Ну, були обставини… Але я ніколи справжнім політиком не почувався.
Розмовляла Оксана Климончук