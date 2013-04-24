Кабмін пояснив, як платити членам комісій всеукраїнського референдуму

Кабінет міністрів затвердив Порядок оплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідну постанову (№ 304) було прийнято від 22 квітня.

Порядком визначено, що голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної комісії всеукраїнського референдуму (загальною кількістю не більше шести осіб) за рішенням комісії референдуму, яке затверджується комісією вищого рівня, протягом усього періоду повноважень комісії референдуму або частини такого періоду можуть виконувати свої повноваження на платній основі за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються для підготовки та проведення всеукраїнського референдуму.

Така ж процедура і для дільничної комісії референдуму закордонної дільниці.

Згідно з постановою, оплата праці члена комісії референдуму, який виконує свої повноваження у комісії на платній основі, провадиться раз на місяць окружною комісією референдуму на підставі табеля обліку робочого часу, зокрема шляхом перерахування коштів через установу банку або відділення зв’язку на особистий картковий або інший рахунок за заявою члена комісії референдуму.

У разі, коли член комісії референдуму виконує свої повноваження на платній основі не повний календарний місяць або якщо з різних причин відбулося дострокове припинення дії договору про виконання обов’язків члена комісії референдуму, його робота оплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Оплата праці члена дільничної комісії референдуму закордонної дільниці провадиться в іноземній валюті держави місцезнаходження відповідної закордонної дипломатичної установи України виходячи з офіційного курсу гривні, встановленого Національним банком на дату проведення відповідних виплат.

Постановою передбачено, що оплата праці членів комісій референдуму (у тому числі тих, що виконують свої повноваження не на платній основі) у день голосування та у дні встановлення підсумку голосування провадиться: для членів окружних комісій референдуму - до дати складення протоколу про підсумки голосування в межах територіального округу референдуму, але не більш як за три дні; для членів дільничних комісій референдуму - до дати прийняття окружною комісією референдуму протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму, але не більш як за два дні.

Підставою для оплати праці члена комісії референдуму у день голосування та у дні встановлення підсумків голосування є табель обліку робочого часу.