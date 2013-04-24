Яценюк: Європа оцінила звільнення Луценка і чекає, коли відпустять Тимошенко

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.Яценюк заявив українським журналістам за підсумками своїх зустрічей з комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле, комісаром з питань торгівлі Карелом Де Гухтом, віце-президентом Європарламенту Яцеком Проташевічем, депутатами Ребеккою Хармс, Інесе Вайдере, лідером Європейської народної партії Вільфредом Мартенсом.

“Що стосується позиції наших європейських друзів. Європа готова до підписання цієї угоди, але виконання трьох критеріїв, про які я вже зазначав, є вкрай важливим. Є ще час для того, щоб продемонструвати суттєвий прогрес у виконанні цих трьох критеріїв. І одне з питань – дати чітку відповідь на питання щодо Юлії Тимошенко”, - сказав А.Яценюк.

Він зазначив, що сьогодні європейська сторона очікує відповідей від українського уряду на кілька питань. Серед них — питання щодо п'яти проблемних округів, результати виборів в яких відмовилася визнавати Центральна виборча комісія.

Крім того, європейців, за словами А.Яценюка, цікавить те, в який спосіб будуть вирішені питання щодо закону про референдум, який опозиція вже оскаржила у Вищому адміністративному суді України, а також питання проведення виборів мера Києва.

“По політичним переслідуванням, вони оцінили крок щодо звільнення Луценка і очікують кроку щодо Юлії Тимошенко”, - наголосив А.Яценюк.

Депутат також підкреслив, що європейських партнерів турбує питання схвалення нового виборчого кодексу, в тому числі в контексті виборів Президента України в 2015 році.

“Закон про вибори Президента потребує суттєвих змін, так як ми вимагаємо, щоб вибори були чесні і прозорі. Тому формування виборчого кодексу — це правильне завдання, яке повинно бути виконано українською владою”, - наголосив український депутат.

Він також зазначив, що серед очікувань Брюсселя — реформування прокуратури, і позбавлення її функції нагляду, реформування судової системи.

В ході зустрічі з комісаром з питань торгівлі К.Де Гухтом порушувалися також питання щодо намірів України переглянути тарифи на 371 вид товарів в рамках Світової організації торгівлі, запровадження спеціального імпортного мита на автомобілі та питання заборони імпорту коксу до України.

А.Яценюк наголосив на тому, що процес пошуку відповідей на ці питання має розпочатися вже зараз, щоб Україна отримала реальний шанс підписати угоду про асоціацію з ЄС в листопаді цього року.

“Процес треба розпочати зараз. Зрозуміло, що ми до Вільнюського саміту не встигнемо реалізувати все, але перші кроки ми повинні зробити зараз”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році, та завершили її - в 2011 році. 30 березня 2012 року угода була парафована сторонами.

Підписання угоди може відбутися наприкінці листопада на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі, якщо Україна виконає критерії, визначені у рішенні Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року.

Серед цих критеріїв - реформування виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя, а також продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.