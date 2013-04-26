В УДАРі не деталізують, чому Кличко не голосував за відставку Азарова

Прес-служба партії УДАР Віталія Кличка на запит ЛІГАБізнесІнформ так і не змогла дати чіткої відповіді, чому семеро депутатів фракції, включаючи її лідера, не голосували з питання недовіри уряду Миколи Азарова.

Журналісти поцікавилася у заступника лідера партії Віталія Ковальчука, де знаходилися в день голосування депутати фракції Віталій Кличко, Едуард Гурвіц, Микола Паламарчук, Юрій Савчук, Ярослав Дубневич, Віктор Пинзеник, а також Павло Рябікін.

Крім того, редакція поцікавилася, чи вважає Ковальчук причини відсутності депутатів фракції достатньо обгрунтованими для того, щоб пропускати важливе для опозиції голосування.

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У відповідь прес-служба партії УДАР повідомила: "Кілька депутатів фракції УДАР не брали участь у голосуванні з поважних причин. Частина з них перебувала на лікарняному, частина була відсутня з поважної причини - з особистих (сімейних) обставин ".

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада не змогла набрати достатньо голосів, щоб висловити недовіру уряду Миколи Азарова. Рішення підтримали всього 190 депутатів при 226 необхідних. При цьому 14 голосів не дала опозиція - семеро депутатів Батьківщини і семеро депутатів фракції УДАР.