Кличко і ще 13 опозиціонерів не голосували за відставку Азарова (список)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати голосування за це питання.

Так, згідно з результатами, не голосували за висловлення недовіри уряду України 7 народних депутатів із фракції “Батьківщина”: М.Мартиненко, А.Павелко, Л.Сергієнко, А.Шевченко, В.Данілов, Д.Дзензерський, С.Фаєрмарк.

З фракції УДАР не голосували теж 7 народних депутатів: Е.Гурвіц, В.Кличко, М.Паламарчук, Ю.Савчук, Я.Дубневич, В.Пинзеник, П.Рябікін. Із фракції КПУ не голосували 11 народних депутатів: В.Бідьовка, О.Буховець, О.Голуб, С.Гордієнко, О.Борита, М.Герасимчук, А.Дорохов, Є.Мармазов, В.Матвєєв, О.Парубок, Р.Скарбовійчук.

В повному складі не голосувала фракція Партії регіонів.

В той же час у повному складі за недовіру уряду проголосувала фракція “Свобода”.

Також за це рішення проголосувало 10 народних депутатів, які є позафракційними: Ю.Дерев’янко, О.Доній, О.Канівець, С.Міщенко, В.Тимошенко, О.Домбровський, Г.Заболотний, І.Калєтнік, Р.Кошулинський, О.Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, Верховна Рада не підтримала проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України». За дане рішення проголосувало лише 190 (при необхідних 226 – УНІАН) із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.