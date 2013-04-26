Азаров каже, що за зрізані паркани і розбиті пам'ятники прощення не буде

Прем'єр-міністр України Микола Азаров переконаний, що за проведення всіх незаконних акцій у країні винних має бути покарано.

Про це він повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook, відповідаючи на запитання: “Чому «свободівцям» їхні акції сходять із рук? Чому не карають винних? Хіба спилювати огорожі або руйнувати пам'ятники в нашій країні можна й законно?”.

На тему: Азаров: Визнавати днями жалоби 8 і 9 травня незаконно і аморально

“Щодо всіх незаконних акцій порушено кримінальні справи, йде розслідування. І хочу сказати однозначно, якщо на перший раз когось пробачать, то на другий випадок ніякого прощення не буде й ніхто не сховається за гаслами політичних в’язнів. Порушення закону має бути припинено. Це тверда позиція уряду”, - написав М.Азаров.