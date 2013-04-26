Азаров: Визнавати днями жалоби 8 і 9 травня незаконно і аморально

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

Такі рішення, на його переконання, повинні бути скасовані.

“Я вважаю, що місцеві ради ухвалюють абсолютно незаконні рішення. Більш того, аморальні рішення. Називати велике свято, День Перемоги, днем жалоби - це ображати пам'ять антифашистів, воїнів-союзників, які, по суті, дозволили, у тому числі й цим депутатам користуватися миром і демократією”, - заявив М.Азаров.

Він підкреслив, що місцеві ради, які ухвалюють такі рішення, заполітизовані.

Такі рішення, на думку М.Азарова, провокують непримиренність і ворожнечу.

“Я б хотів сказати, що, на жаль, ці ради надзвичайно заполітизовані. Замість вирішення життєво важливих, насущних питань вони, по суті, провокують в країні нетерпимість, ворожнечу, і пора б уже виборцям, які обирають таких депутатів, спитати себе: чи правильно я роблю, голосуючи за ці політичні сили?”, - написав прем'єр.

Він підкреслив, що Конституцією визначений порядок скасування незаконних рішень місцевих органів влади.

“Цей порядок діятиме, і, безумовно, влада має достатньо можливостей захистити Конституцію і законодавство України”, - наголосив М.Азаров.