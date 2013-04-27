В опозиції називають державною зрадою рішення уряду про здачу в оренду ГТС

Ініціатива уряду щодо приватизації НАК «Нафтогаз України» та його дочірніх підприємств суперечить законодавству.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «УДАР».

У документі зазначається, що зареєстрований у Верховній Раді проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою реформування НАК «Нафтогаз України» відкриває дорогу до ручного управління ринком та стратегічними підприємствами галузі.

«Уряд свідомо маніпулює зобов’язаннями перед Європою. Замість того щоб подавати законопроекти про конкретні реформи, Кабмін подає проекти, які дозволять йому отримати контроль над ринком. Це напряму суперечить цілям та політиці Європейського Союзу», - наголошують в «УДАРі».

«Окрім того, це суперечить існуючому законодавству, яке забороняє здачу в оренду стратегічних підприємств, в першу чергу – ГТС. Знаково, що, на думку уряду, приватизація енергетичної галузі нібито «не містить ризиків корупції та не потребує обговорення з громадськістю», як це зазначено у пояснювальній записці до законопроекту», - підкреслив заступник голови партії Віталій Ковальчук.

«В Європі мають знати, що під виглядом європейських реформ українська влада сьогодні протягує чергові інструменти дерибану країни. «УДАР» не допустить маніпуляцій влади й обману громадян та європейських партнерів», - йдеться в заяві партії.

У свою чергу у Всеукраїнському об’єднанні «Свобода» вважають, що законопроект щодо приватизації НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх підприємств спрямований на передачу Росії української газотранспортної системи.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

«26 квітня 2013 року режим Януковича нарешті виклав на папері те, на що натякав останні кілька місяців – своє намагання здати Росії українську газотранспортну систему. Уряд Азарова подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (реєстраційний №2937), який, у разі ухвалення, призведе до втрати Україною контролю над своєю газотранспортною системою», - сказано у документі.

У «Свободі» зазначають, що цей законопроект пропонує «широкий спектр» варіантів передачі Росії контролю над українською ГТС – від оренди до безкоштовної «приватизації», використовуючи спеціально підготовлений під це «міжнародний договір», при чому остання схема більше нагадуватиме сплату «малоросійськими холопами данини московській орді».

На переконання членів всеукраїнського об’єднання, після багатьох місяців спекуляцій з приводу ГТС «режим Януковича офіційно підтвердив своє бажання відмовитися від контролю над українською газотранспортною системою на користь Кремля, тим самим вчинивши державну зраду, оскільки передача Російській Федерації української ГТС поставить жирний хрест на будь-яких кроках України до енергетичної незалежності. Це пряма зрада національних інтересів, а всі ініціатори цих законодавчих змін, як і всі ті, хто своїми голосами у Верховній Раді підтримає цей законопроект, є державними зрадниками».

«Свобода» закликає усі політичні сили об’єднати зусилля та не допустити ухвалення даного законопроекту в парламенті і не дозволити чинному режиму «віддати Росії контроль над українською ГТС».

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект, у якому пропонується дозволити приватизацію НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх структур.

Згідно з документом, пропонується внести відповідні зміни до низки законів України, зокрема, про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію вищезгаданих об`єктів за умови ухвалення такого рішення Кабінетом міністрів.

Крім того, Кабмін пропонує дозволити оренду об`єктів магістрального трубопровідного транспорту.