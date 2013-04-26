Кабмін хоче дозволити приватизацію Нафтогазу і ГТС

Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою реформування НАК "Нафтогаз України", зареєстрованому під №2937 26 квітня 2013 року.

Згідно з документом, пропонується внести відповідні зміни до низки законів України, зокрема, про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію вищезгаданих об'єктів за умови ухвалення такого рішення Кабінетом міністрів.

Крім того, Кабмін пропонує дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.

Також у законопроекті зазначається, що за рішенням уряду можна буде здійснювати відчуження основних фондів, акцій і часток у статутному капіталі державних підприємств, що здійснюють діяльність із транспортування газу магістральними трубопроводами та його зберігання в підземних сховищах.

Також пропонується дозволити передачу основних фондів акцій і часток таких підприємств із балансу на баланс, у концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, в статутний капітал інших юридичних осіб, і здійснення інших угод, що можуть привести до відчуження основних фондів, акцій і часток.

На тему: Україна та Росія майже домовилися про оренду ГТС

Як раніше повідомляв УНІАН, Київ і Москва можуть домовитися про створення двостороннього спільного підприємства, якому в оренду буде здано українську газотранспортну систему, а Україна у відповідь отримає зниження ціни на газ до 260 доларів за тисячу кубометрів.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначено.

Компанія Baker Tilly вже провела оцінку ГТС, включаючи підземні сховища газу й об'єкти інфраструктури, проте її результати поки не оприлюднено.