Бойко каже, що грошима за Нафтогаз розрахуються з західними кредиторами

Про це в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» заявив Віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Ми створили акціонерні товариства, нині спрямували закон про скасування заборони на приватизацію. Після приватизації компанії вона буде справді реально розділена», - сказав Юрій Бойко.

Віце-прем’єр заявляє, що приватизувати НАК Україні радять закордонні експерти.

«Приватизація — це те, що рекомендують наші консультанти з Ernst&Young. Оскільки приватизація підвищить прозорість холдингу та дозволить частину грошей від приватизації спрямувати на погашення західних кредитів», - сказав Юрій Бойко.

«Рішення прийматиме Уряд, поки ж ми готуємо законодавчу базу», - зазначив Віце-прем’єр-міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, Київ і Москва можуть домовитися про створення двостороннього спільного підприємства, якому в оренду буде здано українську газотранспортну систему, а Україна у відповідь отримає зниження ціни на газ до 260 доларів за тисячу кубометрів. Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою.

Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначено. Компанія Baker Tilly вже провела оцінку ГТС, включаючи підземні сховища газу й об'єкти інфраструктури, проте її результати поки не оприлюднено.