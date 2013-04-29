Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом (опитування)

Як повідомили УНІАН у Центрі Разумкова, про це свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною службою центру з 12 по 16 квітня.

Відносна більшість громадян (37,4%) з більшою симпатією ставляться до політичних партій, опозиційних до влади, 24% більше симпатизують політичним силам, що підтримують владу, 8,0% – тим партіям, які не підтримують владу, але й не перебувають в опозиції, для 13,1% опозиційність чи не опозиційність партій не мають значення, а 14,6% взагалі нікого не підтримують.

Симпатії до опозиційних партій висловлює більшість населення західного і центрального регіонів, до провладних партій – відносна більшість населення південного і східного регіонів. При цьому на півдні та сході вищою порівняно із заходом та центром країни є частка тих, хто не підтримує жодні політичні сили.

36,3% респондентів вважають, що у нинішньому скликанні Верховної Ради, порівняно з попереднім, ефективність діяльності опозиції не змінилася. 31,4% дотримуються думки, що ефективність опозиції зросла, а 16,6% – що, навпаки, вона знизилася.

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Зростання ефективності діяльності опозиції відзначає відносна більшість жителів західного регіону. Відносна більшість жителів півдня і сходу вказують, що ефективність її діяльності не змінилася, а в центральному регіоні частки тих, хто вважає, що ефективність зросла, і тих, хто вважає, що вона не змінилася, є рівними.

У разі проведення виборів до Верховної Ради України найближчим часом за Партію регіонів готові проголосувати 22,1% усіх опитаних, за ВО «Батьківщина» – 18,4%, за «УДАР» – 15,5%, за ВО«Свобода» – 9,3%, за КПУ – 6,9%.

Порівняно з початком березня 2013 року на статистично значущому рівні зросла частка тих, хто має намір проголосувати за ВО «Батьківщина», «УДАР» і за КПУ.

Електоральна підтримка інших політичних сил не змінилася.

У західному регіоні три опозиційні партії – ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», «УДАР» – очолюють електоральний рейтинг, маючи приблизно однакову підтримку. У центральному регіоні найбільшу електоральну підтримку має ВО «Батьківщина», а на півдні і сході України – Партія регіонів.

Всього було опитано 2 тисячі 10 респондентів. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.