Кого українці вважають лідером опозиції (опитування)

Як повідомили УНІАН у Центрі Разумкова, про це свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною службою центру з 12 по 16 квітня.

Голову фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка вважають лідером опозиції 22,9% респондентів, лідера партії «УДАР» Віталія Кличка - 8,9%, лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока - 7,7%, лідера КПУ Петра Симоненка - 2,3%, народного депутата Анатолія Гриценка - 1,6%, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка - 0,9%.

Ю.Тимошенко як лідера опозиції частіше за інших політиків називають жителі заходу, центру і півдня країни, а на сході – рівною мірою Ю.Тимошенко та А.Яценюка.