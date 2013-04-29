Кого українці вважають лідером опозиції (опитування)
15:46, 29 квітня 2013Політика
1852 0
31,6% респондентів вважають лідером української опозиції екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.
Яценюк на сході наздогнав Тимошенко
Як повідомили УНІАН у Центрі Разумкова, про це свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною службою центру з 12 по 16 квітня.
Голову фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка вважають лідером опозиції 22,9% респондентів, лідера партії «УДАР» Віталія Кличка - 8,9%, лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока - 7,7%, лідера КПУ Петра Симоненка - 2,3%, народного депутата Анатолія Гриценка - 1,6%, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка - 0,9%.
Ю.Тимошенко як лідера опозиції частіше за інших політиків називають жителі заходу, центру і півдня країни, а на сході – рівною мірою Ю.Тимошенко та А.Яценюка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter