Батьківщина: «Пікетувальники» з Молодих регіонів прийшли під двері до Немирі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

У партії впевнені у провокаційному характері заходу.

«Сьогодні біля квартири опозиційного політика представники молодіжної організації партії влади влаштували пікет. Це були молоді люди міцної статури, що вже «засвітилися» на «мітингах» Партії регіонів, які влаштовувалися як начебто альтернативні в ті ж самі дні, коли Об‘єднана опозиція проводила акції непокори», - повідомляють у прес-службі.

«Цілком зрозуміло, що це відбувається з метою психологічного тиску на опозиційного депутата, який є головою парламентського комітету з питань європейської інтеграції та соратником Юлії Тимошенко, яка переслідується режимом через політичні мотиви, що визнав сьогодні Європейський суд з прав людини», - зазначається у заяві.

Прес-служба наголошує, що «невипадковим є і день чергової провокації проти Григорія Немирі, оскільки сьогодні Європейський суд оголосив рішення щодо Юлії Тимошенко і визнав, що лідера Об‘єднаної опозиції незаконно заарештували та переслідували через політичні мотиви».

У прес-службі партії не виключають, що відео провокації проти Г.Немирі може з‘явитися в інтернеті.