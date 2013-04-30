Євросуд оголосив рішення у справі Тимошенко

Європейський суд з прав людини одноголосно виніс рішення у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, у якому йдеться, що її арешт та утримання під вартою є незаконними та політично-вмотивованими.

Про це повідомляється на сайті «Батьківщини».

Як повідомляв УНІАН, скарга Ю.Тимошенко була подана до ЄСПЛ 10 серпня 2011 року. У своїй скарзі Ю.Тимошенко, зокрема, оскаржила умови досудового утримання у Лук’янівському СІЗО і Качанівській колонії, ненадання належної медичної допомоги, транспортування до госпіталю у Харкові проти її волі 20 квітня 2012 року й отримання ушкоджень під час цього перевезення, постійний нагляд у госпіталі.

Крім того, колишній український прем'єр оскаржила умисний характер свого утримання під вартою без достатньої кількості юридичних обґрунтувань.

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Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.