До луганського депутата прийшла ідея розпустити Львівську обласну раду

Депутати Луганської обласної ради звернуться до генерального прокурора України Віктора Пшонки і до Верховної Ради з проханням дати правову оцінку рішенням Львівської та Івано-Франківської облрад стосовно 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке звернення депутати одностайно проголосували сьогодні на 18 сесії Луганської облради.

Ініціатором звернення став депутат облради Родіон Мірошник.

Зокрема, в документі сказано: «Ми, депутати Луганської обласної ради, обурені діями Львівської обласної ради та Івано-Франківської обласної ради стосовно ухвалення рішень про Дні скорботи й розглядаємо їх як наругу над пам'яттю ветеранів війни».

У зверненні підкреслюється, що День Перемоги – загальнодержавне свято українського народу, й заборона на проведення святкових заходів 9 травня утискає права великої кількості українців.

«Подібні дії регіональних політиків, що сповідують цілком певну ідеологію, завдають шкоди міжнародному іміджу нашої держави, нагнітають соціально-політичну напруженість у суспільстві, утискають право величезної кількості громадян України святкувати великий День Перемоги. Просимо дати правову оцінку діям депутатів Львівської обласної та Івано-Франківської міської рад», - йдеться в зверненні.

Заступник голови облради Євген Харін від імені юридичної служби облради запропонував звернутися до генпрокурора України, оскільки лише він може давати правову оцінку.

Водночас, у ході обговорення звернення депутат Валерій Філіппов запропонував звернутися до Верховної Ради з проханням розпустити Львівську обласну раду, «яка постійно ухвалює неправові рішення», проте голова Луганської облради Валерій Голенко заперечив, що з такою пропозицією можна виходити лише після того, як дії облради визнають незаконними правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Львівська та Івано-Франківська міськради ухвалили рішення про оголошення 8-9 травня в місті Днями скорботи за загиблими в Другій Світовій війні та жертвами тоталітарних режимів.

Відповідно до постанови, 8-9 травня заборонено використання на території цих міст окупаційної символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки.

Натомість повинні щорічно вивішувати державні прапори з жалобними стрічками й не проводити розважальних заходів.