У Севастополі колону очолили міська влада і командувачі ВМС України та ЧФ Росії

У Севастополі в першотравневій демонстрації по вулиці Леніна і проспекту Нахімова у святкових колонах трудових колективів підприємств різної форми власності, установ і організацій усіх чотирьох районів міста пройшли близько 35 тис. осіб, а всього, разом з глядачами, на святкування Першотравня в центрі міста, за даними властей, зібралося близько 50 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, на чолі першої колони, яка складалася з працівників міської державної адміністрації, апарату міської ради, депутатів, представників організацій профспілок йшли голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба, голова Севастопольської міськради Юрій Дойников, командувач Військово-морськими Силами Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Ільїн, командувач Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Олександр Федотенков (обидва у цивільному), керівники силових структур, інші високопосадові чиновники. У кінці вулиці Леніна вони зійшли на тротуар і вітали колони демонстрантів, які проходили повз них. Як і минулого року, у колонах багатьох трудових колективів була присутня автомобільна техніка, стилізована під характер діяльності того чи іншого підприємства. Багато учасників ходи несли державні прапори України, символіку трудових колективів, а також партійну символіку.

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Хода супроводжувалася дикторським текстом, грою військових оркестрів, а перед початком і після закінчення демонстрації через гучномовці по всьому міському кільцю звучали пісні радянських часів.

Яцуба в інтерв'ю журналістам нагадав, що минулого року «ми разом з міською радою ухвалили рішення: першотравневим демонстраціям в місті Севастополі бути. І ми відчули настрій людей». «Ми і далі Першотравень проводитимемо», - додав він.

У свою чергу, Дойников сказав журналістам, що на демонстрації «кожний з районів представляв, що у нього є», На його думку, «це треба не тільки тим, хто йде у колонах, а й тим, хто стоїть навколо, тому що це свято всього міста». Як вважає Дойников, «небагато міст в Україні організовують от такі заходи». «Як мені здається, такі свята місту потрібні», - додав він.

Одночасно з ходою біля пам'ятника Нахімову на однойменній площі міська організація КПУ зібрала санкціонований мітинг, після закінчення якого його учасники самостійною колоною (після закінчення демонстрації районів і підприємств) відправилися з ходою проспектом Нахімова і вулицею Велика Морська.