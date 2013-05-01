У Сімферополі пройшли першотравневий парад і «монстрація»

У Сімферополі в двогодинній першотравневій ході, за різними даними, взяли участь від 15 до 25 тисяч людей.

Як передає кореспондент УНІАН, колони працівників підприємств і держслужбовців, студентів і школярів, спортсменів і учасників дитячих творчих колективів, захисників тварин і йогів, активістів Партії регіонів, КПУ, «Українського вибору» пройшли проспектом Кірова до площі Радянської з прапорами і повітряними кульками.

Головною вулицею міста проїхали байкери і мотоциклісти.

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Також свою акцію провели учасники «монстрації»: хлопці та дівчата несли плакати із кумедними фразами. Потім центром проїхав зелений сміттєвоз.

За даними міліції, в цілому в масових заходах, присвячених 1 Травня, в Криму візьмуть участь майже 50 тисяч чоловік. Спокій жителів півострова охоронятимуть близько 600 працівників міліції та військовослужбовців Внутрішніх військ МВС.