Олександр Тимошенко закликає Януковича звільнити його дружину і покаятися

Про це йдеться у заяві Тимошенка, яку він передав радіо «Свобода».

У заяві сказано: «У ці великі дні перед Пасхою закликаю Президента Віктора Януковича і волаю до його Богопошани і свідомості, які, можливо, ще залишились, не гаючись звільнити Юлію Тимошенко, дати їй свободу і, можливо, покаятись за вчинені гріхи».

Також Тимошенко вимагає, щоб його дружина невідкладно отримала медичне лікування на волі. За його словами, «вона повинна бути повністю реабілітована і приступити до активної діяльності з порятунку України від чинного окупаційного режиму».

Тимошенко також подякував суддям Європейського суду з прав людини, які назвали арешт його дружини свавіллям. «Я вдячний усьому світові за підтримку нашої боротьби проти режиму Януковича і підтримку моєї дружини Юлії Тимошенко. Особливо вдячний суддям Європейського суду з прав людини, які одностайно ухвалили рішення і закликали до встановлення справедливості», – йдеться в заяві.

При цьому він вважає, що рішення ЄСПЛ – це також оцінка справ проти інших колишніх урядовців.

«Визнання Європою незаконного і політичного мотивів арешту Юлії Тимошенко – це також визнання незаконного переслідування членів її уряду, таких як Луценка, Данилишина, Філіпчука, Макаренка, Діденка та інших. Всі, хто розпочав ці переслідування, повинні бути найсерйозніше покарані й відповісти за законом», – наголосив Тимошенко.

О.Тимошенко нині живе в Чехії, де минулого року отримав притулок.