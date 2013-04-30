Тимошенко відмовилася від матеріальної компенсації за арешт

Про це заявила прес-секретар лідера опозиції Марина Сорока, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За словами М.Сороки, це була принципова позиція Ю.Тимошенко.

«Юлія Володимирівна не хоче, щоб за беззаконня прокурорів-суддів, які порушували права лідера опозиції, незаконно арештовували, переслідували її з політичних мотивів та продовжують це робити, відповідали платники податків, наші співвітчизники», - зазначила прес-секретар.

М.Сорока також додала, що у скарзі екс-прем’єра не йшлося про жодні матеріальні відшкодування, щоб позбавити владу можливості спекулювати на питанні виконання рішення ЄСПЛ.

«Влада б могла тоді продовжувати спекулювати навколо питання виконання рішення Європейського суду та говорила б, що заплатила 15-20 тис. євро і маніпулювала цією інформацією. Головне, що Європейський суд ухвалив рішення, де визнав Юлію Володимирівну політичним в‘язнем і незаконність її арешту, тому влада зобов‘язана відновити порушені права лідера опозиції», - наголосила М.Сорока.

Прес-секретар зазначила, що «тепер у влади, яка обіцяла виконати будь-яке рішення ЄСПЛ, один шлях - виконати рішення Європейського суду щодо Юлії Володимирівни та звільнити її».