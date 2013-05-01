Від Азарова вимагають пояснень щодо параду російських військ у Севастополі

Народний депутат України Едуард Леонов (фракція “Свобода”) звернувся до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з вимогою перевірити законність запланованого проведення військового параду в Севастополі, в якому також мають взяти участь російські військові. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

Також депутат вимагає “надати інформацію про осіб, які надали відповідний дозвіл, з яких джерел і скільки коштів спрямовано на проведення заходу та на яких підставах іноземна держава рекламує свій військовий потенціал в Україні”.

Леонов зазначає, що у Севастополі триває активна підготовка до військового параду, під час якого планують демонструвати силу армії іноземної держави – Російської Федерації із залученням військової техніки. “Як інформують севастопольські свободівці, 29 квітня о 22:00 центр міста перекрили та вивели туди численні військові підрозділи іноземної держави разом із технікою: системами залпового вогню "Град", системами ППО, далекобійними гаубицями тощо”, - наголошує він. На його думку, "місцеві мешканці й досі відчувають себе окупованими совєцькою армією, адже це не перший подібний захід, під час якого Росія намагатиметься залякати українців військовою присутністю та продемонструвати свою силу”. “Поведінка російських військових у Севастополі свідчить про яскраво виражений комплекс окупанта-невдахи, адже вони давно перетворилися на джерело постійної небезпеки для мешканців Севастополя та гостей міста. Варто лише згадати останні резонансні події за їхньої участи – стрілянину з бойової зброї у людному місці Севастополя чи ДТП за участи п'яних матросів, які не впоралися з керуванням автівкою, в результаті чого загинула дівчина", – прокоментував ситуацію Леонов.

Депутат від “Свободи” наголосив, що згідно з постановою КМУ від 26 березня 2003 року, міжнародних договорів із Росією, що регулюють присутність збройних сил РФ на українській території та інших законодавчих актів, участь військової техніки у масових заходах, авіашоу, військово-морських парадах заборонено. “Міністерство оборони України незаконним наданням дозволу на проведення зазначеного заходу порушило закони України, адже це виняткове повноваження Президента України як головнокомандувача Збройних Сил”, - наголосив Леонов.