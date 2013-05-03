Янукович на Великдень буде в Криму, Азаров постоїть у Лаврі, а Кличко поїде до брата

Політики активно готуються до головного церковного свята - Великодня. Як виявилося, майже нікого з них 5 травня в Києві не буде. Президент Віктор Янукович, всупереч сформованій багаторічній традиції, не піде на служіння до Лаври, а поїхав у Крим.

Глава країни у короткій робочій відпустці ще з 30 квітня, і свою пасхальну корзину він піде святити у Свято-Володимирський кафедральний собор у Херсонесі, повідомляє Сегодня.

Прем'єр-міністр Микола Азаров цей, як і минулий, Великдень проведе в Києво-Печерській Лаврі. Лідери опозиції на великодні свята роз'їдуться по інших містах і країнах. Арсеній Яценюк («Батьківщина»), швидше за все, поїде з родиною до батьків у Чернівці: «Для них з дружиною і дочками це виключно сімейне свято, і вони завжди їздять до батьків або ж по святих місцях України. Тереза ​​(дружина Яценюка. - Ред.) Добре готує, тому, напевно, вона буде пекти паски, але точно це ще не вирішено», - розповіли в прес-службі політика.

А от Віталій Кличко (УДАР) буде в день воскресіння Ісуса Христа в Мангеймі (Німеччина): «Він поїде вболівати за Володю (4 травня Володимир вийде на бій з італійцем Франческо Піанета - Ред.), Тому що у них така традиція - бути присутнім на боях один одного. А потім вночі вони разом підуть у місцеву церкву», - повідомила прес-секретар старшого Кличка Оксана Зінов'єва. Чи будуть брати освячувати паски або просто послухають службу - поки невідомо.

Свободівець Олег Тягнибок, як завжди, відправиться на Великдень до Львова. «Його дружина ще вчора пекла паски за рецептом з сімейної рукописної книги. Каже, що весь секрет - в тому, щоб було багато яєць і родзинок. Ще вони готуватимуть салат з хрону і - за день до свята - фарбуватимуть яйця. Причому це будуть не тільки звичайні крашанки, пофарбовані в цибулинні, а й писанки, і крашанки - цим в сім'ї завжди займаються діти. Його дочка навчається на художника, і вона завжди розписує яйця», - розповів прес-секретар Тягнибока Юрій Середчук.Він додав, що сім'я лідера «Свободи» проведе 5 травня в Шевченківському гаю (музей під відкритим небом у Львові - Ред.).

Лідер КПУ до церкви не піде: «Ми атеїсти, хоча і поважаємо права і почуття віруючих. Цей день, як і будь-який свій вихідний, я проведу вдома, з дружиною і дітьми », - каже Петро Симоненко.