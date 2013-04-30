Опозиція скаржиться, що її не пускають в ефір на Великдень

Центральні телеканали відмовилися розміщувати привітання лідера ВО «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка з Великоднем. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Протягом трьох тижнів Об’єднана опозиція «Батьківщина» вела переговори з комерційними службами українських телеканалів щодо розміщення привітання лідерів опозиції Юлії Тимошенко та голови парламентської фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка з Великоднем. Центральні канали відмовилися розміщувати ці ролики на будь-яких умовах», - заявили у прес-службі.

«Свобода» заявляє про відмову центральних телеканалів розмістити її Великоднє привітання

Комерційні служби телеканалів також відмовили Всеукраїнському об’єднанню «Свобода» в розміщенні відеоролика з Великоднім привітанням. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода.

У прес-службі зазначили, що упродовж квітня «Свобода» вела переговори з центральними телеканалами щодо розміщення Великоднього сюжету. Було складено медіаплани трансляції відеоролика, які погодили обидві сторони. Проте ближче до Великодня ЗМІ відмовили у розміщенні реклами.

Спочатку, за даними прес-служби, посилаючись на відсутність вільного часу в сітці мовлення, в ротації ролика «Свободі» відмовив «Перший національний». А згодом без жодних пояснень розміщувати Великоднє привітання відмовився й телеканал «ICTV».

Як зауважили у прес-службі, прикметно, що ефірний час для привітання зі святом Господнього Воскресіння відмовилися також надавати Запорізька та Закарпатська обласні державні телерадіокомпанії. «Зокрема, Закарпатська ОДТРК знайшла безглузду відмовку: представники телерадіокомпанії послалися на те, що «юрист компанії перебуває у відрядженні», а без нього решта відповідальних працівників не спромоглися укласти договір за стандартним зразком, без підписання якого неможливо надати рахунок. Подібна ж ситуація виникла і в Криму – тут керівники телеканалу взагалі переховувалися від представника «Свободи»», - говориться в повідомленні.

У прес-службі припускають, що присутність «Свободи» в мовленні провідних телеканалів є настільки небажаною, що телеканали відмовились розміщувати матеріал, який і близько не є політичною рекламою.