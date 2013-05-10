На Львівщині свободівці домагаються відставки мера за червоні прапори

У Львівській області депутати від ВО "Свобода" ініціюватимуть відставку міського голови Червонограда Ігоря Чудійовича за святкування 9 травня під червоними прапорами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської обласної організації ВО "Свобода", 9 травня в місті Червоноград "всупереч рішенню міської ради відбувся хід із використанням окупаційної символіки".

Згідно з повідомленням, очолив червонопрапорну колону комуністів, яка рухалася під охороною міліції, міський голова.

Депутати від ВО "Свобода" намагалися довести правоохоронцям, що захід із використанням червоних прапорів є незаконним, оскільки діє рішення Червоноградської міської ради 2011 року, яке забороняє використовувати окупаційну символіку на території міста. Однак правоохоронці не дослухалися до депутатів, повідомляє прес-служба.

Свободівці розцінюють такі дії з боку міського голови та працівників міської ради, які брали участь у ході, як провокацію, організовану за участи міліції та "зневагу до мільйонів українців, які стали жертвами окупаційних режимів".

Львівська "Свобода" засуджує дії міського голови, який порушив рішення міської ради, використовуючи червоний прапор. "Депутати ініціюватимуть розгляд на сесії Червоноградської міської ради питання про недотримання міським головою та правоохоронними органами рішень сесії, а також ініціюватимуть висловлення недовіри міському голові", - наголошується в повідомленні.