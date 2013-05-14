Регіонал пропонує «просунутися в питанні лібералізації безвізового режиму з ЄС»

Верховна Рада вже сьогодні могла б ухвалити необхідні для лібералізації безвізового режиму з Європейським Союзом закони, які ще лишилися не розглянутими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради сказав лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Він нагадав, що для того, аби просунутися в питанні лібералізації безвізового режиму з ЄС, на цій сесії Верховна Рада мала ухвалити 6 законопроектів, з яких два уже прийняті.

“Наскільки я розумію, по трьом законопроектам у нас є спільні напрацювання, є бачення проблеми, щоб ці законопроекти можна було прийняти навіть на сьогоднішньому засіданні”, - сказав він.

Водночас Єфремов запропонував перенести розгляд одного із цих законопроектів на наступний тиждень — проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні. Єфремов зазначив, що цей законопроект необхідно доопрацювати.

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Також Єфремов запропонував допрацювати проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини” з пропозиціями Президента України.

Крім того, Єфремов наголосив на необхідності включення до розгляду законопроекту щодо проведення повторних виборів народних депутатів у семи проблемних округах.

У свою чергу голова ВР Володимир Рибак запропонував перенести розгляд законопроекту щодо протидії дискримінації. Учасники засідання Погоджувальної ради підтримали пропозицію.