Олена Білозерська: Німеччина досі має сильний комплекс провини щодо нацизму, тому така реакція

Блог у «Живому журналі» Олени Білозерської, відомої у столиці правої активістки та журналістки, був висунутий на участь у престижному німецькому конкурсі українським членом журі Мустафою Найємом і отримав 46% онлайн-голосів. Мустафа ж, спільно з редакцією DeutscheWelle, прийняв рішення скасувати перемогу під тиском ініціативної групи, що звинуватила блогершу у ксенофобських, расистських та інших антидемократичних дискримінаційних ідеях, навівши доказами її висловлювання 5-6 річної давнини. «Після оголошення результатів онлайн-голосування увагу Deutsche Welle звернули на те, що блог Олени Білозерської містить висловлювання минулих років, які не сумісні з критеріями конкурсу. Deutsche Welle шкодує, що вперше за майже десятилітню історію конкурсу номінувався блог, що частково суперечить цінностям, що їх відстоює Deutsche Welle», - таким є офіційне пояснення організаторів.

“Я не хочу, щоб постраждала репутація відомого в світі конкурсу The Bobs “, - наголосив український член журі Найєм, коментуючи своє рішення про відкликання нагороди. Білозерській не допомогла навіть велика кількість прихильників та лист до організаторів з підписом колишнього міністра Юрія Луценка, втім. Вона здається, і не вельми засмутилась з цього приводу.

Як ви дізналися про те, що вас позбавили нагороди?

Як і всі ви – щойно з преси. І абсолютно не засмучена. Я навіть задоволена, що так сталось, тому що мене цікавить визнання українців, які читають мій блог, а не німців, які його не читають. Мою перемогу, тобто 46% голосів людей, які справді читали мій блог, на відміну від тих, що скаржились на мене і не читали його, забрати не можливо. Люди сказали своє слово і все. Для мене тепер головне, щоб подібна номінація – «Найкращий блог українською мовою» - мала місце наступного року.

Ви здивовані рішенням німецької сторони?

Я абсолютно не здивована та не ображена, що так сталося. Я навіть цього очікувала не зважаючи на те, що листи на мою підтримку надіслали достатньо впливові та відомі люди, які мене читають, на відміну від тих, що надсилали листи проти мене і не читали мій блог ніколи. Я це передбачала, бо Німеччина дуже від Росії залежить… От коли Німеччина диверсифікує поставки газу з Росії, тоді, може, буде інакше.

Ви вбачаєте в цьому аж такий політичний мотив?

Звісно, ні для когось ж не секрет, що всі наші місцеві так звані борці з фашизмом – це кремлівська агентура. Більше того, я навіть маю одну конспірологічну теорію з цього приводу, яку виклала у колонці – не виключено, що цей скандал був штучно створений ФСБ Росії для того, щоб вдарити по міжнародному іміджу України, представивши її країною, де процвітають нацистські настрої. Тому це удар по країні, перш за все. Сама я абсолютно не засмучена, бо, перепрошую, вони мені зробили таку рекламу, яку ні за яку гроші не купиш, але за державу прикро.

Важко запідозрити DeutscheWelle в залежності від Кремля…

Так, конкурс не можна вважати заангажованим, але навіть деякі депутати Бундестагу почали тиснути на організаторів, якісь правозахисні організації, а Німеччина досі має сильний комплекс провини щодо нацизму, тому така реакція.

Ви особисто знайомі з тими, хто висував на вашу адресу серйозні обвинувачення?

Я не хочу називати прізвищ, але скажу так – про розбіжність поглядів чи ідеології тут не йдеться. Не це стало причиною, а звичайна людська непорядність, бо те, що вони написали організаторам конкурсу називається доносом. Інакше я це не назву.

В ваших текстах у Живому журналі є нацистські, ксенофобські чи расистські висловлювання?

Звісно, ні. У мене в профайлі написано, що я безпартійний, поза організаційний, незалежний журналіст правих поглядів, але звісно не фашист, не нацист, не расист і т. д.

Ви спілкувались з українським членом журі конкурсу Мустафою Найємом після того, як він підтримав рішення про відкликання нагороди?

Ні, ще ні, але жодних претензій до нього я не маю і дуже йому вдячна за все. І мені б дуже не хотілось, щоб після всього цього до нього хтось, включаючи організаторів конкурсу, мав претензії. Коментувати його дії я не хочу, ми не знаємо, хто, чому і що зробив, хто, як і на кого тиснув. Я і надалі підтримуватиму з ним гарні відносини. Цей скандал не має відношення до моєї персони, чи до персони Мустафи. Це залежить і дискується ціною на газ.

Як вся ця історія вплинула на популярність вашого блогу?

Відвідуваність зросла в рази, по декілька десятків нових читачів приходить щодня, величезна кількість коментарів та підтримки. А що ще блогеру треба?

Анастасія Береза